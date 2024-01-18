Seagate выпустила самый большой жесткий диск — 30Тб и возможность работы в обычных ПК

Seagate официально представила свой первый в истории механический жесткий диск Exos X Mozaic 3+ емкостью 30 ТБ, ставший на данный момент самым большим HDD. Изначально ориентированный на корпоративный рынок и центры обработки данных, он в будущем поступит в продажу для конечных пользователей, не требуя специализированного оборудования.

Используя уникальные внутренние технологии, компания добилась прорыва в увеличении емкости до 30 ТБ на один диск. Этот диск включает "самый маленький и чувствительный в мире" датчик считывания магнитного поля для извлечения данных, а встроенный 12-нанометровый контроллер, по заявлению компании, в три раза эффективнее предыдущих решений.

По словам Б.С. Теха, исполнительного вице-президента Seagate, компания не собирается увеличивать количество пластин, чтобы избежать отрицательного влияния на шум, стоимость, надежность, вес и энергопотребление. Новый жесткий диск содержит десять встроенных пластин емкостью по 3 ТБ, что эквивалентно плотности в 1,742 ТБ на квадратный дюйм. Seagate также планирует выпустить модели с еще большей емкостью для удовлетворения потребностей "гипермасштабных" клиентов.

Генеральный директор Seagate, Дэйв Мосли, подчеркнул, что компания является единственным производителем жестких дисков с плотностью 3 ТБ на пластину, и планирует представить пластины емкостью 5 ТБ в будущем. В дополнение к этому новому продукту, компания Seagate ранее выпустила SkyHawk AI 24TB и Exos X24 емкостью 24 ТБ, расширяя свой ассортимент жестких дисков.