Seasonic рекомендует использовать фен для сгибания злосчастного кабеля 12VHPWR

Бренд блоков питания Seasonic, широко известный своим качеством, предостерегает своих клиентов от возможных проблем с соединительными кабелями 12VHPWR или 12V-2x6. Проблемы с кабелем 12VHPWR, в частности, привели к отзыву всей линейки продуктов компании CableMod из-за потенциального риска повреждения графического процессора и угрозы для пользователя. Хотя соединительные кабели обновлены до нового стандарта 12V-2x6 (CEM5.1), Seasonic все равно рекомендует предпринимать осторожные меры при их установке.

В рекомендациях Seasonic объясняется, как использовать и устанавливать кабели с разъемами 12VHPWR и 12V-2x6 для графических процессоров, особенно для карт нового поколения, таких как GeForce RTX 4060 Ti. Кабельный интерфейс 12V-2x6 был введен для решения проблем, связанных с ранними конструкциями 12VHPWR, и стал стандартом для карт RTX 4070, RTX 4060 Ti и RTX 4060.

Проблемы с перегревом и плавлением кабелей были связаны преимущественно с графическим процессором RTX 4090 из-за его высокой номинальной мощности. Для избежания проблем Seasonic рекомендует соблюдать определенный зазор при прокладке кабеля и, при необходимости, использовать мягкий источник тепла, например, фен, для изгибов кабеля.

Важные рекомендации включают правильную установку разъемов, избегание изгибов кабеля после подключения и осторожное обращение с кабелем вблизи разъема. Если необходимо согнуть кабель, Seasonic предлагает следовать определенной процедуре с отсоединением кабеля, прогревом участка с использованием мягкого источника тепла, а затем аккуратным подключением к блоку питания и графическому процессору.

Видео-демонстрацию процесса сгибания кабеля 12VHPWR с использованием фена можно найти в ролике, опубликованном TecLab: