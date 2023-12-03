Серия ASUS ROG Zephyrus вскоре пополнится ноутбуком на базе Intel Core Ultra 9 185H и RTX 4090

Замечены высококлассные ноутбуки ASUS ROG Zephyrus с передовыми процессорами Intel Meteor Lake "Core Ultra" и дискретными графическими процессорами NVIDIA RTX 40.

Помимо основной линейки Zenbook с процессорами Core Ultra 7 и Core Ultra 5, ASUS готовит к продаже высококлассные ноутбуки ROG, включая ROG Zephyrus M16. Эти модели уже доступны для покупки у розничных продавцов оборудования, как сообщается на страничке надежного инсайдера Momomo_US.

Технические характеристики ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 "GU605MY" включают в себя топовый процессор Intel Core Ultra 9 185H с 16 ядрами (6+8+2) и 22 потоками. Он имеет базовую тактовую частоту 3,8 ГГц и максимальную в режиме Boost 5,1 ГГц, 24 МБ кэш-памяти и TDP 45 Вт (PL1). Ноутбук также оснащен дискретным графическим процессором NVIDIA RTX 4090. Другие характеристики включают 16-дюймовый экран WQXGA (2560x1600), до 32 ГБ памяти DDR5, до 1 ТБ хранилища PCIe NVMe и операционную систему Windows 11.

Важно отметить, что в листинге указана память LPDDR5X, что может свидетельствовать о паяной конструкции. Это означает, что ноутбуки ASUS ROG Zephyrus с процессорами Meteor Lake, вероятно, не будут поддерживать обновление памяти. Однако официальное подтверждение этой информации может потребовать времени. Цена данного ноутбука, вероятно, превысит 2000 долларов США. Процессоры Intel Meteor Lake Core Ultra 9 ожидаются в январе, и представление ноутбука ожидается на выставке CES 2024. Помимо ROG Zephyrus, французский ритейлер pc21.fr выставил на продажу ноутбуки ASUS Zenbook, основанные на серии Meteor Lake-U.