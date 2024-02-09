Sharkoon выпустила корпус для любителей дерева в дизайне

Sharkoon, недавно представивший корпус ATX из серии Rebel C70 RGB, выделился брутальным дизайном передней панели в стиле бревна и разнообразными опциями по установке охлаждающих вентиляторов размером 120 мм. Доступны две вариации боковых панелей: стеклянная (C70G) и сетчатая с железной решеткой (C70M).

Габариты корпуса Rebel C70 RGB составляют 47,9x23x19,5 см, с возможностью установки до 11 вентиляторов размером 120 мм, включая предустановленные 4 вентилятора 120 мм RGB с поддержкой ШИМ и синхронизацией RGB от крупнейших производителей материнских плат: ASUS, Gigabyte, MSI и ASRock. В плане совместимости с железом, эти корпуса поддерживают блоки питания длиной до 400 мм, кулеры процессора высотой до 165 мм и жесткие диски длиной до 270 мм; максимальная толщина радиатора верхнего монтажа, включая вентилятор, составляет 60 мм.

Внутри Rebel C70 RGB можно разместить до трех 2,5- или 3,5-дюймовых жестких дисков, а также предусмотрены один порт USB 3.2 Gen2 Type-C и два порта USB 3.0 Type-A сверху. По информации немецкого издания ComputerBase, стоимость корпуса в Германии составляет 116 евро (примечание IT Home: примерно 897 юаней).