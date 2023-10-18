Складной iPad появится в конце следующего года

Согласно последнему отчету аналитиков, Apple может скоро выпустить складной iPad. Хотя исчезли ранние слухи о складном iPhone, новая конструкция планшета с шарнирами намекает, что Apple может исследовать аналогичные возможности и для рынка мобильных телефонов.

Складной iPad, по данным доступным в отчете с платным доступом, в настоящее время находится в фазе интенсивной разработки. Apple работает с неопределенными поставщиками над этим проектом, и к началу 2025 года планируется начало небольшого производства. В случае успешного завершения этой задачи, складной iPad может появиться к концу 2024 года или началу 2025 года.

По предыдущим отчетам, Apple работает над этим проектом уже четыре года и внесла множество изменений в дизайн складного iPad. Один из ключевых моментов, почему Apple рассматривает складной iPad, а не складной iPhone, заключается в том, что этот рынок представляет собой небольшую часть общего дохода Apple. Массовое производство меньшего количества устройств упрощает решение возможных проблем.

Одной из основных проблем, которую Apple надеется решить, касается панелей и шарниров. Многие конкурирующие продукты имеют заметные складки в середине экрана, и Apple, вероятно, считает это недостатком. Apple сотрудничает с Samsung и LG, чтобы производить гибкие OLED-панели с минимальной видимой складкой.

Кроме того, Apple стремится создать прочные шарниры, которые не изнашиваются быстро. Этот механизм состоит из 885 деталей, что делает его весьма сложной частью. Хотя цены и технические характеристики пока не разглашены, ожидается, что складной iPad будет оснащен мощными компонентами и, следовательно, будет иметь высокую цену. Несмотря на то, что не все детали известны, дополнительная информация, возможно, станет доступной в ближайшие месяцы.