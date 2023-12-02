Складной OnePlus Open оказался самым прочным смартфоном производителя

OnePlus Open удивил своим появлением и стал одним из лучших складных смартфонов в текущем рыночном ассортименте. Для меня, по крайней мере, он является наилучшим складным смартфоном 2023 года, и, вероятно, многие разделят мое мнение. Компания обещала, что этот телефон будет гораздо более долговечным по сравнению с другими складными устройствами, и, судя по последнему тесту на прочность, эта заявка оправдывается.

Известный тестер телефонов JerryRigEverything решил проверить прочность OnePlus Open. Учитывая предыдущие попытки Зака согнуть OnePlus 10 Pro и OnePlus 11, у меня были определенные сомнения. Однако результат оказался впечатляющим.

В тесте на изгиб аппарат не согнулся полностью, даже при нормальном изгибе и слегка выпавшем стекле. В общем, OnePlus Open продемонстрировал отличную устойчивость, превосходя Pixel Fold, выпущенный ранее в этом году. Этот опыт подтвердил мою уверенность в надежности складных телефонов.

Следует отметить, что, несмотря на то что тест на прочность представлял собой своего рода испытание, оно не отражает ежедневное использование устройства. Если у вас есть сомнения относительно долговечности устройства в повседневной жизни, просмотр видео даст вам ответы. OnePlus Open является одним из самых надежных телефонов на рынке.