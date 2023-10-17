Складной смартфон Honor Magic Vs2 официально представлен - цены приятно удивляют

Сегодня состоялась официальная презентация смартфона Honor Magic Vs2 с гибким экраном. Представлено две версии устройства: 12+256 ГБ и 16+512 ГБ. Стоимость составляет 6999 и 7699 юаней (93 000 и 102 500 рублей). Этот смартфон доступен в трех цветовых вариантах: бархатно-черном (с текстурой карбонового волокна), ледниково-синем (с текстурой карбонового волокна) и кораллово-фиолетовом (с обычной кожей). Его корпус выполнен из металлического редкоземельного магниевого сплава и имеет толщину 10,7 мм, при весе 229 г.

Внешний экран смартфона Honor Magic Vs2 представляет собой 6,43-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2376x1060. Он поддерживает частоту обновления 120 Гц (в том числе регулируемую от 1 Гц до 120 Гц с технологией LTPO), имеет высокую частоту затемнения PWM (3840 Гц) и защиту глаз от синего света, а также обеспечивает 10-битную глубину цвета и охватывает 100% цветовой гаммы DCI-P3. Внутренний экран этого смартфона — это 7,92-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2272x1984. Он также поддерживает частоту обновления 120 Гц (с технологией LTPO для регулировки частоты обновления), имеет высокую частоту затемнения ШИМ (3840 Гц) и дополнительные функции.

Смартфон оснащен мобильной процессорной платформой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, с тактовой частотой 3,0 ГГц. Его аккумулятор имеет ёмкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт. Камера включает 16-мегапиксельный фронтальный модуль как для внутреннего, так и для внешнего экранов, а также 50-мегапиксельный основной модуль. Дополнительно, в камерной системе присутствует 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 20-мегапиксельный телеобъектив с оптическим 2,5-кратным увеличением и цифровым 40-кратным увеличением, а также технологией оптической стабилизации изображения (OIS).