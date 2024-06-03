Складной смартфон с большим внешним краном Honor Magic V Flip будет представлен 13 июня

Первый компактный складной телефон Honor Magic V Flip был официально представлен 13 июня в 19:30 на выставке технологий и моды 2024 года в Шанхае.

Судя по постеру, новый телефон имеет большой внешний экран. В сложенном состоянии вся передняя поверхность устройства представляет собой экран, а задняя камера утоплена в этот внешний экран. Ранее уже было известно, что Honor приобретает самый большой внешний экран в индустрии небольших складных устройств. Это указывает на скорое появление Honor Magic V Flip и подтверждает, что этот экран станет его ключевой функциональной особенностью.

Утечки также раскрыли, что разработка этого устройства велась на протяжении двух лет. Продукты Honor с небольшими складными экранами будут отличаться собственными инновациями и стильным дизайном. Помимо самого большого внешнего экрана, телефон будет тонким и элегантным. Например, толщина складных телефонов, представленных на рынке, составляет около 15-17 мм в сложенном состоянии.