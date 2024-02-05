Слух: Apple выпустит складной iPhone на юбилей этой линейки смартфонов

По информации южнокорейских СМИ The Elec, компания Apple планирует расширить свой ассортимент устройств с складными экранами в 2026/2027 годах. Эти устройства будут оснащены экранами размером от 7 до 8 дюймов и будут напоминать существующий iPad mini в развернутом состоянии. На данный момент неясно, каким образом будет позиционироваться это устройство с складным экраном: оно может заменить линейку продуктов iPad mini или дополнить линейку iPhone.

The Elec отмечает, что в 2027 году исполняется 20 лет с момента выпуска первого iPhone и 10 лет с использованием OLED-панелей в iPhone. Apple, возможно, решит выпустить новое устройство со складным экраном, считая, что технология достигла достаточного уровня развития. Также в отчете утверждается, что как Samsung, так и LG сотрудничают с Apple по созданию складных OLED-панелей для подобных устройств. Они также рассматривают совместно с Apple такие технологии, как петли и ультратонкое стекло (UTG).

В декабре прошлого года IT House сообщало, что Samsung Display провела реструктуризацию своей организации с целью увеличения операционной эффективности разработки складных панелей и лучшего удовлетворения потребностей Apple, являющегося одним из ключевых клиентов компании. LG Display также провела реорганизацию и создала новый отдел стратегических клиентов (SC). Этот отдел будет выделен из существующего подразделения по малому и среднему бизнесу и сосредоточится на взаимодействии с Apple.