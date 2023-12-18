Слух: Эксклюзивная для Китая NVIDIA GeForce RTX 4090 D выйдет на рынок 28 декабря

Эксклюзивный для Китая графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4090 D, похоже, будет представлен геймерам раньше, чем ожидалось, уже в этом месяце.

Ранее в этом месяце сообщалось, что NVIDIA планирует запустить свой графический процессор GeForce RTX 4090 D, продукт, официально разработанный как эксклюзивный вариант для Китая, чтобы противостоять ограничениям RTX 4090, в следующем году. Однако, судя по недавнему отчету Expreview, похоже, что запуск может состояться в начале этого месяца.

Издание сообщает, что NVIDIA окончательно определилась с датой запуска графического процессора GeForce RTX 4090 D, который будет представлен 28 декабря в 10 вечера по пекинскому времени. Не уточняется, будет ли это официальное представление или запуск на полке. Если это будет запуск в продажу, то карта может стать отличным подарком на Новый год для геймеров в Китае.

Судя по новой информации, у нас есть немного больше подробностей о тактовой частоте этого конкретного GPU. По слухам, базовая тактовая частота NVIDIA GeForce RTX 4090 D составляет 2280 МГц, что на 45 МГц выше, чем у RTX 4090, а тактовая частота ускорения составляет те же 2520 МГц. Информации о конфигурации ядра и спецификациях памяти пока нет, но, скорее всего, карта сохранит 24 ГБ памяти GDDR6X с пропускной способностью более 1 ТБ/с и ТГП более 400 Вт.

Несмотря на резкие заявления министра торговли США, похоже, что NVIDIA сотрудничает с американскими властями и убеждена, что их новейшие GPU для Китая полностью соответствуют последним правилам и нормам. Что касается цены, то предстоящий игровой GPU будет стоить так же, как и предыдущая модель RTX 4090, с MSRP в 12 999 юаней, что в итоге составит около $1800 в США.