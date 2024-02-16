Слух: Oppo, OnePlus и Vivo могут покинуть нишу складных смартфонов

Oppo, OnePlus и Vivo внушают надежду складными телефонами, но появилась информация, что их участие в этом сегменте рынка может скоро закончиться. Почему это происходит, несмотря на относительный успех компаний в этой области? В прошлом году они значительно потеряли свою долю на рынке, что может вынудить их отступить. В случае такого развития событий большую часть рынка займут Samsung и Huawei.

Кроме того, по слухам, Huawei, наряду с OnePlus и другими уходящими с рынка компаниями, работает над складным устройством с диагональю экрана 10 дюймов, которое может быть представлено уже в июне текущего года. Однако из-за сложной ситуации с Huawei это устройство, возможно, не появится на всех международных рынках. Кроме того, стоит отметить, что Samsung завершила разработку раскладного дисплея, что является хорошей новостью, так как ожидания растут, а спрос постепенно возрастает. Следовательно, скоро мы можем увидеть на рынке что-то новое, на что можно будет положиться.

В общем, этот слух звучит не очень убедительно, и на данный момент нет оснований полагать, что компании типа Oppo, OnePlus и Vivo покинут этот рынок. Рынок складных устройств все еще растет и нуждается в конкуренции, так что уход от него был бы странным шагом, особенно учитывая, что многие эксперты назвали OnePlus Open одним из лучших складных телефонов прошлого года, а для некоторых он даже превзошел Galaxy Z Fold 5.

Впрочем, слишком рано делать какие-либо выводы о будущем этих устройств и компаний. Следует рассматривать такие слухи с некоторой долей скепсиса, поскольку они появляются в мире технологий практически каждый день, а часто оказываются ложными. Поэтому стоит быть осторожным и не принимать подобные утверждения всерьез, потому что, если все будет идти по плану, мы можем увидеть новое поколение OnePlus Open уже в этом году.