Смартфон Honor X50i+ поступил в продажу, но только в Китае

Сегодня стартовали первые продажи смартфона Honor X50i+, оборудованного процессором Dimensity 6080. Устройство доступно по цене 1599 юаней (19 600 рублей) за модель с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, а также за 1799 юаней (22 100 рублей) за версию с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.

Honor X50i+ предлагается в четырех цветовых вариантах: Liquid Pink, Cloud Water Blue, Magic Night Black и Black Jade Green. Толщина корпуса устройства составляет 6,78 мм, а вес — 166 г.

Honor X50i+ оборудован 6,7-дюймовым OLED-экраном на передней панели с разрешением FHD+ (2412х1080), пиковой яркостью 2000 нит, высокочастотным ШИМ-регулированием (3240 Гц) и частотой обновления 90 Гц. Также стоит отметить, что экран получил сертификат Rheinland на отсутствие мерцания и затемнения с нулевым риском. Устройство работает на процессоре Dimensity 6080, включающем 2 ядра A76 с тактовой частотой 2,4 ГГц и 6 ядер A55 с тактовой частотой 2,0 ГГц. Оно поддерживает 12 ГБ оперативной памяти и расширение памяти до 8 ГБ.

Кроме того, смартфон оснащен встроенным аккумулятором емкостью 4500 мАч и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 35 Вт. Задние камеры представлены 108-мегапиксельной основной камерой высокого разрешения (диафрагма f/1,75) и 2-мегапиксельной светочувствительной камерой глубины резкости (диафрагма f/2,4). Фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей (диафрагма f/2,0).