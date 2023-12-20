Смартфон Nubia Z60 Ultra выпущен официально — уникальный дизайн и лучшая оптика для камер

На свет появился еще один флагман – Nubia Z60 Ultra, предназначенный не только для геймеров, но и для всех, кто ценит функциональность флагманских смартфонов.

Nubia Z60 Ultra предоставляет множество улучшений для тех, кто ищет выдающийся телефон. Его 6,8-дюймовый плоский AMOLED-дисплей обладает пиковой яркостью 1500 нит, частотой обновления 120 Гц, пиковой частотой дискретизации 1200 Гц и ШИМ-регулированием с частотой 2160 Гц. Дополнительно к этому предоставлена 12-мегапиксельная камера под дисплеем с чипом дисплея, обещающим более четкие и чистые изображения благодаря механизму глубокого распознавания искусственного интеллекта.

Смартфон оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3 с оперативной памятью LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0. Охлаждение обеспечивается термопластиной аэрокосмического класса. Отдельное игровое пространство с интересными функциями также включено в конструкцию.

Основная фокусировка Nubia Z60 Ultra идет на камеры: 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX890, сверхширокоугольный объектив на 50 мегапикселей, и зум-камера с оптической стабилизацией изображения.

Аккумулятор емкостью 6000 мАч с зарядкой 80 Вт обеспечивает питание устройства, работающего под управлением Android 14 с MyOS от Nubia. Цветовая гамма включает черный, серый и серебристый. Конфигурации начинаются с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ. На момент написания цены и доступность не были подтверждены, ожидается, что стоимость начнется от 600 долларов США и выше.

Nubia Z60 Ultra представляет собой впечатляющее сочетание возможностей для фотографии и игр, что делает его желанным выбором для широкого круга пользователей.