Смартфон OPPO Find X7 официально выпущен — цена приятно удивляет

На мероприятии по запуску нового продукта был официально представлен мобильный телефон OPPO Find X7 Super Standard Edition, доступный по цене от 3999 юаней (около 50 т.р.). Этот телефон Oppo Find X7 Super Standard Edition предлагает дизайн в стиле Oppo Find с кожаной отделкой и стеклянным корпусом. Кроме того, культовая трехступенчатая кнопка мобильного телефона OnePlus впервые доступна в серии OPPO Find X7.

С точки зрения камеры, OPPO Find X7 Super Standard Edition оснащен 32-мегапиксельной передней камерой и основной камерой с разрешением 50 мегапикселей, а также сверхширокоугольной камерой на 50 мегапикселей и телеобъективом с перископом на 64 мегапикселя. Он также поддерживает профессиональный портретный режим Hasselblad и видеосъемку 4K Dolby Vision HDR.

Экран OPPO Find X7 Super Standard Edition обеспечивает новый ромбовидный экран с локальной пиковой яркостью 4500 нит и разрешением 450PPI. Этот экран поддерживает интеллектуальную динамическую частоту обновления от 1 до 120 Гц и обладает фотонной матричной технологией ProXDR, поддерживающей воспроизведение видео Dolby Vision и сертификат DisplayMate A+.

Серия OPPO Find X7 предлагает также различные бесплатные туристические услуги, беспрепятственный доступ к местным сервисам и совместную работу с устройствами на Android, macOS и Windows. Она также поддерживает новые форматы файлов, такие как Ai, Psd, Xmind и Visio, обеспечивая удобство работы с различными устройствами и форматами. OPPO Find X7 Super Standard Edition оснащен мощным аккумулятором емкостью 5000 мАч и быстрой проводной зарядкой мощностью 100 Вт, а также имеет ряд дополнительных функций, включая два стереодинамика, инфракрасный пульт дистанционного управления, NFC и пыле-водонепроницаемость IP65.

Доступные конфигурации и цены включают: