Смартфон Realme GT5 Pro будет оснащен самой дорогой камерой на рынке

На недавней встрече по технологии обработки изображений Realme Super Core официальный представитель представил новые телеобъективные возможности модуля обработки изображений для мобильных телефонов Realme GT5 Pro.

Что касается телеобъектива, Realme GT5 Pro оснащен перископическим телеобъективом основной камеры IMX 890 с разрешением 50 МП и диафрагмой F/2,6. Этот телеобъектив поддерживает 3-кратный оптический зум, обеспечивает электронную и оптическую стабилизацию изображения, и признан "самым дорогим телеобъективом в индустрии".

Согласно официальному описанию, данный телеобъектив также является "самым низким перископическим телеобъективом в индустрии" и применяет технологию слияния нескольких пикселей 4-в-1 для основной камеры. Это обеспечивает выдающуюся чувствительность к свету, особенно в темных областях, минимизируя ситуации потери деталей из-за затемнения.

Кроме того, Realme GT5 Pro обладает возможностью увеличения масштаба до 6-кратного без потери качества изображения, помимо поддержки 3-кратного оптического зума в телеобъективе. Представители компании подчеркнули использование передового оптического оборудования, мощности вычислительного чипа и алгоритмов обработки изображений. Утверждается, что Realme GT5 Pro применяет первый в отрасли телеобъектив Snapdragon 8 + IMX 890 третьего поколения и обладает "суперядерной гетерогенностью изображения". Этот подход, по их словам, снижает энергопотребление изображения на 10%, увеличивает скорость обработки одного кадра на 44%, обеспечивая выдающееся изображение в различных сценариях.