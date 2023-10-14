Смартфоны с дисплеями не боящимися царапин появятся уже скоро

Дисплеи смартфонов прошли долгий путь развития. Посмотрите, например, на новейший Pixel 8 Pro, с одним из самых ярких экранов на рынке. Но даже с такими улучшениями, все мы беспокоимся о царапинах на наших дисплеях. Тем не менее, производители смартфонов продолжают совершенствовать технологии и обещают защиту в виде самовосстанавливающихся дисплеев.

Согласно недавнему отчету аналитиков, смартфоны с такой технологией могут появиться на рынке к 2028 году. Пусть это еще не так скоро, но представьте, что ваш будущий Android или iPhone будет иметь экран, способный самовосстанавливаться. Это звучит как фантастика, но на самом деле осуществимо. Идея заключается в применении "нанопокрытия" на поверхности экрана. Когда экран получает царапины, это покрытие реагирует с воздухом и создает новый материал, заполняющий повреждения. Это не волшебство, а научная реальность.

Бен Вуд, главный аналитик, уточняет:

Это не научная фантастика. Это возможно благодаря новым технологиям, над которыми сейчас работают. Мы не говорим о восстановлении разбитых экранов, это касается небольших косметических царапин.

Технология самовосстановления экранов не нова. Например, в 2013 году LG выпустила LG G Flex, с самовосстанавливающейся задней панелью, на которой царапины со временем исчезали. Это происходило благодаря атомам водорода, которыми была покрыта задняя часть телефона и которые перестраивались при царапинах. Так что будущее с самовосстанавливающимися дисплеями для Android и iPhone выглядит многообещающим.

Но не стоит завышать ожидания. Технологии на бумаге кажутся фантастическими, подобно обещаниям ультратонкого стекла для складных телефонов, но в конечном итоге, стекло остается стеклом и может разбиться и поцарапаться.