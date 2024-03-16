Смартфоны серии Galaxy S24 и Pixel 8 могут получить функцию обобщения информации

Одной из важнейших особенностей Google Search Generative Experience, или SGE, является возможность конденсировать веб-страницы в пункты, что позволяет легко усвоить информацию, не читая всю статью. Эта функция уже доступна на всех мобильных устройствах через облачное хранилище, но благодаря новым открытиям она может в скором времени стать частью функционала искусственного интеллекта на устройствах серии Galaxy S24 и Pixel 8.

Энтузиаст и эксперт по Android Мишаал Рахман обнаружил множество убедительных свидетельств того, что Google работает над интеграцией этой функции в устройства Galaxy S24 и Pixel 8. Это относится к устройствам, оснащенным Gemini Nano. Если это подтвердится, то мы скоро увидим эту функцию на поддерживаемых устройствах.

Однако, несмотря на то, насколько обнадеживающим может показаться это открытие, стоит помнить, что на данный момент оно основано лишь на найденных доказательствах в некоторых строках. Это означает, что пользователям устройств серий Galaxy S24 и Pixel 8 придется подождать, пока эта функция действительно не станет доступной, если вообще станет.

Что касается временных рамок, точно сказать, когда пользователи Galaxy S24 и Pixel 8 получат доступ к этой функции, пока нельзя. Однако известно, что как Samsung, так и Google стремятся к тому, чтобы устройства были оснащены как можно большим числом встроенных функций. Если это произойдет, то это станет хорошим началом. Надеюсь, что больше устройств с доступными SoC также получат эту функцию, потому что она значительно обогатит общий пользовательский опыт искусственного интеллекта на устройствах.