Смартфоны серии Galaxy S могли выйти с процессорами Dimensity 9000

В прошлом году Samsung рассматривала возможность сотрудничества с MediaTek, чтобы использовать чипсет Dimensity 9000 в своих флагманских устройствах серии Galaxy S. Тайваньская компания вышла на рынок Android SoC премиум-класса с этим чипсетом, заинтересовав конкурентов. Однако партнерское соглашение не состоялось из-за недостаточного количества поставок чипсета.

Когда MediaTek представила Dimensity 9000 в 2021 году, их массовое производство было недостаточным для широкого распространения. Это стало препятствием для Samsung, учитывая, что их годовая продукция Galaxy S превышает 30 миллионов единиц. Однако Samsung и MediaTek рассматривали другие возможности сотрудничества, включая использование Dimensity 9300, но все поставки уже были распределены среди китайских клиентов.

Хотя MediaTek выпустила около 30–35 миллионов Dimensity 9300, их объемы остаются недостаточными для Samsung из-за уже заключенных соглашений с другими партнерами. Кроме того, Qualcomm остается важным поставщиком чипсетов для Samsung, и уже заключил долгосрочное соглашение о поставке чипсетов для Galaxy S25 и S26.

Хотя сделка с Snapdragon 8 Gen 3 стоит дорого для Samsung, они все же зависят от Qualcomm, чтобы сохранить свои позиции на рынке. В то же время Samsung рассматривает варианты сотрудничества с MediaTek, учитывая преимущества использования их чипсетов по сравнению с собственными чипсетами Exynos, которые не всегда соответствуют ожиданиям. Возможно, в будущем Samsung и MediaTek снова приступят к переговорам о сотрудничестве.