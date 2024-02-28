СМИ: Apple прекратила разработку электромобиля, которую вела с 2014 года

Компания Apple тайно работала над созданием автономного автомобиля, который, по многочисленным сообщениям, люди, близкие к делу, окрестили "Проектом Титан". К сожалению, после нескольких лет объединения ресурсов и талантов для разработки этого неназванного автомобиля, в последней материале говорится, что компания отменяет все разработки, а команды, работающие над этим проектом, будут направлены в другие места. Короче говоря, миллионы долларов ушли в трубу, так как Apple, вероятно, пыталась взять на вооружение индустрию, но потерпела неудачу.

Bloomberg сообщает, что Apple прекратила разработку "Проекта Титан", поскольку компания, по всей видимости, считает его нежизнеспособным. Главный операционный директор технологического гиганта Джефф Уильямс (Jeff Williams) сообщил примерно 2 000 сотрудников, что работа над автономным автомобилем больше не будет вестись, причем в сообщении говорится, что для многих эта новость стала неожиданностью. После сворачивания проекта несколько сотрудников Apple будут переведены в подразделение искусственного интеллекта компании, которое готовится представить свою собственную версию генеративного ИИ в конце этого года.

Сотрудники, ранее работавшие над безымянным автомобилем, теперь будут напрямую подчиняться Джону Джаннандреа, главе отдела искусственного интеллекта Apple. Однако некоторым членам команды не повезло - их перевели в другое подразделение компании, намекнув, что они будут уволены, хотя сейчас это ничем не подтверждено. Генеральный директор Apple Тим Кук в прошлом заявлял, что увольнения будут рассматриваться как крайняя мера, но если у сотрудников нет опыта работы в автономных автомобилях, у них, скорее всего, не будет другого выбора, кроме как уйти и попрощаться со своими бывшими коллегами.

Ходили слухи, что "Проект Титан" воплотится в продукт в 2026 году, и автомобиль будет полностью без водителя и с автономными возможностями. Сообщалось, что первый автомобиль будет полностью электрическим и составит конкуренцию Tesla, но это оказалось не так. В конце концов, в процессе разработки возникли проблемы и многочисленные неудачи, начиная со смены руководства, которое переключило внимание с одной области на другую, что означало невозможность одновременного достижения одной цели.

Неизвестно, возобновит ли Apple разработку "Проекта Титан", но пока, судя по всему, экспертиза компании в области электромобилей не соответствует уровню Tesla, а значит, ей стоит обратить внимание на более насущные вопросы.