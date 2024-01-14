СМИ: Apple закрывает команду разработчиков Siri и ИИ в Сан-Диего

После успешных попыток избежать увольнений в 2023 году Apple наконец-то сдалась, и, согласно последнему сообщению, компания закрывает подразделение, в котором работал 121 человек, занимавшийся разработкой Siri и искусственного интеллекта. Операции проводились в Сан-Диего, и, согласно новой информации, многие сотрудники рискуют остаться без средств к существованию, если не смогут перейти в новое подразделение в другом городе.

Группа была известна как Data Operations Annotations, и, по данным Bloomberg, в среду команде из 121 человека сообщили, что они переедут в Остин, чтобы объединиться с техасской частью команды. Люди, знакомые с этим вопросом и попросившие не называть их имен, также сообщили, что у этих сотрудников есть время до конца февраля, чтобы решить, будут ли они переезжать, иначе они рискуют потерять работу 26 апреля. Группа Data Operations Annotations также имеет офисы в таких регионах, как Китай, Индия, Ирландия и Испания.

На этих сотрудников возложена ответственность за улучшение Siri путем прослушивания запросов, но, к счастью для них, переезжать им не придется. Представитель Apple сообщил, что команда Data Operations Annotations будет переведена в кампус в Остине, где уже работает большая часть команды. Сотрудники, которые решат переехать, получат возможность вернуться к своей нынешней работе в Apple.

Однако в отчете говорится, что Apple, очевидно, проинформировала команду Siri и ИИ о другом плане, заявив, что компания начала раздавать упаковочные коробки сотрудникам в январе, чтобы подготовиться к процессу переезда в Сан-Диего. Вместо этого, к большому удивлению сотрудников, им теперь придется переехать в Остин, что может быть не всем по силам.

Некоторые сотрудники заявили, что не хотят переезжать в Остин, и хотя Apple сообщила им, что они могут подать заявку на другую работу, эти люди считают, что не смогут претендовать на нее, поскольку не имеют нужного образования. Чтобы сделать ситуацию менее болезненной для сотрудников, решивших переехать, Apple предлагает стипендии в размере 7000 долларов. В отличие от них, те, кто не будет переезжать, лишатся своих должностей, но при этом получат четыре недели выходного пособия, дополнительную неделю за каждый год работы в Apple и шесть месяцев медицинской страховки.