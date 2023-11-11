Snapdragon 8 Gen 3 проигрывает A17 Pro в тесте автономности

Чип Snapdragon 8 Gen 3, несмотря на более старый производственный процесс по сравнению с A17 Pro, проявляет впечатляющую многозадачность, превосходя даже 3-нм SoC Apple для iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max по результатам многопоточных тестов производительности. Однако его недостаток становится явным при проверке времени автономной работы. Энергоэффективность важна, как подчеркнул один из пользователей YouTube.

Тест на время автономной работы, проведенный каналом TechDroider, сфокусировал внимание на двух моделях: iPhone 15 Pro Max и Xiaomi 14 Pro, обе с передовыми мобильными чипсетами. Оба устройства работали с частотой обновления 120 Гц, но стоит отметить разные разрешения экранов iPhone 15 Pro Max и Xiaomi 14 Pro.

Xiaomi 14 Pro с его более емкой батареей 4880 мАч уступает по емкости 4441 мАч iPhone 15 Pro Max. Тем не менее, последний продержался дольше всего, заняв первое место с временем работы в 11 часов 54 минуты при температуре 44,2 градуса по Цельсию. Второе место занял Xiaomi 14 Pro с процессором Snapdragon 8 Gen 3, удержившись 10 часов 24 минуты.

Интересно, что Samsung Galaxy S23 Ultra с Snapdragon 8 Gen 2 и батареей 5000 мАч сократил разрыв с Snapdragon 8 Gen 3, демонстрируя время работы в 10 часов 5 минут. Это может указывать на необходимость увеличения мощности новой SoC для повышения производительности, что, возможно, отразилось на эффективности и температуре чипа.

Dimensity 9300 отсутствует среди протестированных, и его результаты, учитывая его уникальный кластер ЦП и общую схожесть с Snapdragon 8 Gen 3 по производственному процессу, остаются вопросом. Возможно, будущие тесты раскроют дополнительные данные. На данный момент iPhone 15 Pro Max остается лидером по выносливости, но Xiaomi 14 Pro также показал хорошие результаты.