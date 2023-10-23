Snapdragon 8 Gen 3 в Xiaomi 14 стал самым быстрым мобильным процессором

Вероятно, Xiaomi 14 станет одним из первых флагманов, работающих на новом мощном процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Результаты тестирования на платформе Geekbench 6 приятно удивили своей производительностью. Устройство, идентифицированное как "Xiaomi 23127PN0CC", оснащено 16 ГБ оперативной памяти и операционной системой с кодовым названием "houji". Интересно, что кластер процессоров устройства отличается от того, что ранее сообщалось. Недавний утечка свидетельствовала о кластере "1 + 5 + 2", но Geekbench 6 указывает, что одно ядро работает на частоте 3,30 ГГц, а три других - на 3,15 ГГц. Два остальных ядра имеют тактовую частоту 2,96 ГГц, что лишь немного ниже 3,00 ГГц.

В общей сложности, такая конфигурация "1 + 3 + 2 + 2" позволила Xiaomi 14 набрать впечатляющие 7494 балла в многоядерном режиме, что делает его самым быстрым чипсетом, когда-либо замеченным в мобильных устройствах. Это позволило Snapdragon 8 Gen 3 обогнать 3-нм процессор Apple A17 Pro, который используется в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max и достиг многоядерного результата в 7024 балла.

Однако, в одноядерном тесте A17 Pro превосходит Snapdragon 8 Gen 3 на 29%, что интересно, учитывая, что Xiaomi 14 будет использовать 4-нм SoC с улучшенной энергоэффективностью. Это может также указывать на то, что будущие флагманы Xiaomi, вероятно, потребуют более эффективных систем охлаждения, чтобы поддерживать этот уровень производительности. Результаты Geekbench 6 часто подвержены влиянию внешних факторов, включая температуру окружающей среды, поэтому мы ожидаем другие тесты, чтобы более точно оценить производительность.