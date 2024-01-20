Snapdragon 8 Gen 4 протестировали на инженерном устройстве — стабильная высокая производительность

Snapdragon 8 Gen 4 станет первым процессором для смартфонов от Qualcomm, оборудованным специальными ядрами Oryon, взятыми из семейства Apple A-серии. По производительности ожидается, что это станет лучшим чипом, выпущенным компанией из Сан-Диего. Существуют слухи о том, что возможности этого чипсета были протестированы на инженерном образце с запущенной игрой Genshin Impact, и несмотря на то, что чип еще не входит в массовое производство, он продемонстрировал отличную производительность.

Информация о начальной производительности Snapdragon 8 Gen 4, полученная из инженерного образца, была опубликована на южнокорейском интернет-форуме DC Inside, а изображение было обнаружено пользователем @faridofanani96. Судя по машинному переводу, обновление чипсета существенно улучшило производительность, так как Genshin Impact работал стабильно 45 минут при разрешении 1080p без каких-либо проблем. Учитывая, что Genshin Impact ограничен частотой кадров 60 в секунду, игра, вероятно, работала с этой частотой, обеспечивая плавный геймплей.

Так как это был инженерный образец с Snapdragon 8 Gen 4, существует вероятность, что игра может поддерживать 60 кадров в секунду при более высоком разрешении и дополнительных настройках. Ранее была информация о производительности графического процессора Adreno 830 в Snapdragon 8 Gen 4, согласно слухам, результаты теста 3DMark Wild Life Extreme Stress Test были на 10 процентов выше, чем у Apple M2.

Хотя это может быть всего лишь слухом, важно также учесть энергопотребление, которое, к сожалению, не было упомянуто во время проведения теста. В общем, Snapdragon 8 Gen 4 предвестие больших надежд, и мы ждем коммерческого выпуска, чтобы увидеть, как он выстоит в конкурентной среде. MediaTek также готовит свой 3-нм чип Dimensity 9400, который представят позднее в этом году, что добавляет интереса к предстоящему соперничеству обоих процессоров.