Snapdragon X Elite Gen 2 будет использовать разогнанную версию графического процессора Adreno 830

Qualcomm и их партнеры в области ноутбуков стремятся интегрировать Snapdragon X Elite в разнообразные портативные устройства во второй половине 2024 года, и уже появились слухи о разработке Snapdragon X Elite Gen 2. По техническим характеристикам предстоящий процессор может иметь схожесть с Snapdragon 8 Gen 4, особенно в части графического процессора. Предполагается, что оба чипсета будут оснащены Adreno 830, но утверждается, что Snapdragon X Elite Gen 2 будет иметь разгонную версию.

На корейском форуме DC Inside было упомянуто, что Qualcomm планирует использовать немного более мощную версию Adreno 830 с Snapdragon X Elite Gen 2. Ранее уже ходили слухи о том, что Adreno 830 будет на 10 процентов быстрее, чем версия Apple с более высокой производительностью M2 в 3DMark Wild Life Extreme, поэтому у преемника Snapdragon X Elite уже есть крепкая основа для выделения себя в плане графической производительности.

В рабочих нагрузках текущего поколения чипсета, специально разработанного для ноутбуков, Snapdragon X Elite превосходит M3 на 21 процент в многоядерных результатах Geekbench 6, что может указывать на потенциальное улучшение возможностей его преемника. В настоящее время информации о новом чипсете крайне мало, поэтому все упоминания чисто спекулятивны. Конечно, Qualcomm стремится перейти на 3-нм процесс для будущего кремния, но неизвестно, пройдет ли Snapdragon X Elite Gen 2 такую ​​же обработку из-за высоких затрат и сложностей в производстве.

На данный момент необходимо дождаться результатов вычислительных и графических тестов Snapdragon X Elite, прежде чем делать какие-либо выводы о будущем чипсете. Если текущий чипсет не впечатлит своей производительностью в различных тестах, то интерес к Snapdragon X Elite Gen 2 может ослабеть, но идея использования разогнанной версии Adreno 830 в новом чипсете вызывает интерес, учитывая слухи о работе графического процессора на Snapdragon 8 Gen 4.