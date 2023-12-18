Snapdragon X Elite на 21 процент быстрее, чем Apple M3 в многоядерном режиме

Snapdragon X Elite был анонсирован в конце октября, вскоре после этого Apple представила свои первые чипсеты M3, M3 Pro и M3 Max для линейки Mac, выполненные по технологии 3 нм. Компания из Сан-Диего заявила, что ее новый чип на 21 процент быстрее M3 в многоядерной производительности. Тем не менее, менеджер по связям с общественностью Qualcomm утверждает, что опыт использования будет отличаться из-за различий в операционных системах.

На изображении, предоставленном Digital Trends, видно, что Snapdragon X Elite получил многоядерный балл 15 300, в то время как M3 достиг только 12 154 в том же тесте Geekbench 6. Однако важной деталью, упущенной Qualcomm, является предел мощности Snapdragon X Elite. У этого чипа два ограничения мощности: 23 Вт и 80 Вт. Более ранние тесты показали, что SoC с более низким энергопотреблением может быть медленнее, чем M2 в различных тестах. Хотя мощность 80 Вт повышает производительность, это сопровождается чрезмерным нагревом и скачками температуры.

Несмотря на выявленные преимущества, Саша Сеган, старший менеджер по связям с общественностью, указывает, что опыт использования Snapdragon X Elite будет отличаться от использования M3 на macOS. Она признает, что macOS представляет собой лучшую операционную систему, но подчеркивает, что аппаратное обеспечение Snapdragon X Elite также имеет свои преимущества.

Сеган советует потребителям не спешить с покупкой нового ноутбука, предпочтительно дождаться, пока появятся первые ноутбуки на базе Snapdragon. Все тесты Snapdragon X Elite проводились на эталонных ноутбуках, поэтому реальная производительность потребительских устройств требует дополнительного времени для оценки.