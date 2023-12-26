Собственный чип Wi-Fi Apple далек от завершения

Последние новости активно обсуждают чипы Wi-Fi, разрабатываемые самой Apple. Слухи указывают на возможное внедрение чипов в нефлагманские устройства, такие как Apple TV, а также на планы Apple разработать собственные Wi-Fi-чипы к 2025 году. Известно, что новые iPhone 17 уже используют эти чипы.

Очевидно, что Apple стремится контролировать производство Wi-Fi-чипов. Однако инсайдеры, ссылаясь на технические сложности и текущие ограничения, предполагают, что у Apple могут возникнуть серьезные трудности с выпуском собственных Wi-Fi-чипов в 2025 году. Имеются слухи, что, аналогично инвестициям в модемные чипы 5G, Apple также вкладывает значительные средства в разработку собственных Wi-Fi-чипов. Однако проект временно приостановлен из-за технических трудностей, и команда была переработана. Сотрудничество с Qualcomm в области чипов для модемов 5G также подчеркивает сложности конкуренции в сфере беспроводных чипов.

Инсайдеры предостерегают, что ведущие компании, такие как Broadcom и Qualcomm, обладают богатым опытом и запатентованными технологиями в этой области. Broadcom пока остается основным поставщиком Wi-Fi-чипов для Apple. По мнению рынка, при переходе Apple на собственные Wi-Fi-чипы в 2025 году, это может повлиять в первую очередь на Broadcom. Однако в отрасли не уверены в надежности собственных Wi-Fi-чипов Apple, учитывая ведущую роль Broadcom на рынке Wi-Fi. Перед Apple стоит вызов создать продукты, превосходящие чипы Broadcom за короткий срок.

Инсайдеры в отрасли предполагают, что более разумным было бы начать внедрение собственных чипов Apple в неосновные устройства. Тем не менее, Apple, вероятно, намерена внедрять их сразу в iPhone, как базовый продукт линейки, требующий высокой производительности и энергоэффективности, сравнимых с чипами Broadcom и Qualcomm.

Эксперты отмечают, что, если Apple не сможет привлечь выдающихся специалистов и вложить большие ресурсы в исследования и разработки, создание конкурентоспособного беспроводного чипа в короткие сроки может оказаться сложным. Есть предположения, что фокусировка на высокопроизводительных процессорных чипах, а не на периферийных чипах, может быть более эффективной стратегией для Apple.