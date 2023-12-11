Sony откажется от бренда Xperia, но смартфоны выпускать продолжит

Многие сходятся во мнении, что последним удачным смартфоном был Xperia Z2. Компания продолжает выпускать телефоны под брендом Xperia, и они остаются впечатляющими устройствами. Однако, по последним слухам, возможно, компания рассматривает смену своего бренда, что может сулить пересмотр в подходе.

Телефоны Sony Xperia заслуживают внимания, однако компания не уделяет достаточного внимания их маркетингу, в отличие от конкурентов, таких как Samsung и Apple. Кроме того, вопросы, связанные с программным обеспечением, не всегда ясны, и продукция часто появляется на ограниченных рынках. Это может стать преградой для успешного выхода на рынок, но недавние утечки подсказывают, что Sony может подготавливать что-то новое для своего бренда.

Источник информации по Sony, известный как ZACKBUKS, написал в своем аккаунте Weibo: "Xperia 2008-2023 - лучший". Это высказывание может иметь разные трактовки, но также может подразумевать, что Sony готовится к полному ребрендингу серии. Также существует опасение, что компания может решить выйти из рынка смартфонов. Sony создала некоторые из наилучших устройств в линейке Xperia, и несмотря на их ограниченную доступность, они способны конкурировать с флагманами других производителей. Было бы действительно жаль, если Sony прекратит свою деятельность на рынке смартфонов.

На данный момент у нас мало подробностей, но учитывая, что компания недавно представила свой новый флагманский датчик камеры для смартфонов, возможно, Sony намекает, что следует ждать еще несколько анонсов. Следите за нашими обновлениями, чтобы быть в курсе официальной информации или новых разработок.