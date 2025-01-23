Sony закрыла последний завод по производству дисков Blu-ray

Компания Sony приняла решение закрыть производство Blu-ray, MiniDisc, MiniDV и других оптических форматов, полностью сосредоточившись на современных цифровых технологиях. В 2024 году Sony уже прекратила выпуск дисков для массового потребителя, оставив линию для корпоративных клиентов. Однако и этот сегмент оказался нерентабельным, так как стриминг и облачные технологии практически вытеснили традиционные физические носители.

История Blu-ray началась в 2000 году, когда Sony представила первый прототип. Формат задумывался как преемник DVD и стал популярным благодаря партнёрству Sony с киностудиями и поддержке Blu-ray в PlayStation 3, что позволило победить конкурирующий формат HD DVD от Toshiba. Но сегодня, несмотря на всё техническое совершенство, оптические диски уступили место стриминговым платформам и облачным хранилищам.

На первый взгляд, отказ от Blu-ray может показаться незначительной потерей в эпоху скоростного интернета. Но не всё так просто. Хранение данных в облаке требует постоянной оплаты, а пользователь всегда зависит от политики сервиса. Жёсткие диски, хоть и удобны, подвержены износу и риску потери данных. Оптические диски же остаются надёжным решением для долгосрочного хранения. При правильных условиях они сохраняют информацию десятилетиями. Например, Pioneer разработала Blu-ray диск с ресурсом до ста лет, а другие компании работают над носителями, способными хранить данные миллионы лет.

Закрытие производства Blu-ray подводит черту под эпохой, когда люди могли физически владеть фильмами, музыкой и архивами. Сегодня медиабиблиотеки всё чаще превращаются в стриминговые каталоги, которые могут исчезнуть по воле провайдера. Это напоминание о том, как хрупка цифровая эпоха, где данные существуют лишь до тех пор, пока есть доступ к сети.