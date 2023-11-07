Сообщается, что смартфоны Xiaomi 14 Ultra и MIX Fold 4 будут использовать массив из четырех камер

В прошлом месяце состоялся официальный запуск смартфонов Xiaomi Mi 14 и Mi 14 Pro. Однако долгожданный Xiaomi Mi 14 Ultra не был представлен на этом событии и, как ожидается, его выпуск состоится позднее.

По информации блоггера @digitalchatstation, два новых высококлассных смартфона Xiaomi, работающих на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3, все равно будут оснащены перископическими камерами с четырьмя объективами и двойными фокусными сегментами. Один из них, флагманский моноблок, будет использовать датчик Sony LYT900, в то время как складной вариант будет предлагать новую технологию и улучшенную основную камеру. Дизайн будет эволюцией предыдущего поколения с небольшими инновациями. Складная модель также будет более универсальной и, возможно, менее громоздкой.

Судя по описанию блоггера, эти два новых телефона скорее всего будут названы Xiaomi Mi 14 Ultra и MIX Fold 4. Предыдущее поколение, Xiaomi 13 Ultra и MIX Fold 3, обладало оптической четырехкамерной системой Leica.

Xiaomi Mi 13 Ultra оснащен основной камерой Sony IMX989 разрешением 50 МП (с переменной диафрагмой на 1 дюйм) + 50-МП телеобъективом (эквивалент фокусного расстояния 75 мм) + 50-МП супертелеобъективом (эквивалент фокусного расстояния 120 мм) + 50-МП ультраширокоугольным объективом (эквивалент фокусного расстояния 12 мм).

Xiaomi MIX Fold 3 оснащен основной камерой Sony IMX800 разрешением 50 МП (эквивалент фокусного расстояния 23 мм) + 10-МП телеобъективом (эквивалент фокусного расстояния 75 мм) + 10-МП телеобъективом с перископом (эквивалент фокусного расстояния 115 мм) + 12-МП сверхширокоугольным объективом (эквивалент фокусного расстояния 15 мм).

Однако, с учетом времени, прошедшего с выпуска предыдущего поколения Xiaomi Mi 13 Ultra и MIX Fold 3, который состоялся в апреле и августе соответственно, может потребоваться некоторое время до официального дебюта новых моделей.