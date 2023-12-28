Состоялся официальный анонс мощных моноблоков Lenovo Xiaoxin 2024

Анонсирован выпуск моноблоков компании Lenovo, включая Xiaoxin 24/27 2024 и Xiaoxin 27 Pro 2024, запланированный на январь 2024 года. Эти устройства будут оснащены процессорами 13-го поколения серии Core H.

На основе представленного изображения можно отметить, что моноблоки Lenovo Xiaoxin 24/27 2024 и Xiaoxin 27 Pro 2024 обладают обновленным внешним дизайном, включая использование "обратной челки", привычной для ноутбуков Lenovo, и расширенной подставки. Предполагается, что они будут оборудованы встроенным вычислительным модулем и звуковой системой.

Что касается конфигурации, эти моноблоки получат процессоры серии Core H 13-го поколения, хотя не будут поддерживать новейшие процессоры Core Ultra. Характеристики экрана Lenovo Xiaoxin 24/27 2024 пока не разглашены, однако официальный представитель отметил их "высоким разрешением и частотой обновления". Что касается Xiaoxin 27 Pro 2024, его экран будет иметь параметры 2,5K и частоту обновления 100 Гц, что соответствует предыдущему поколению.

Согласно предыдущей информации, также планируется выпуск ноутбуков Lenovo Xiaoxin Pro 14 2024 Core Ultra и Xiaoxin 15 в январе.