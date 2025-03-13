Состоялся релиз GigaChat 2.0: российский ИИ выходит на мировой уровень

«Сбер» представил GigaChat 2.0 — серьёзное обновление линейки искусственного интеллекта, которое ставит российские ИИ-модели в один ряд с мировыми лидерами. Улучшенные алгоритмы позволяют решать задачи быстрее и точнее, а по ряду параметров новые модели уже превосходят GPT-4o, LLaMA 70B и Qwen2.5.

Обновлённая серия включает три модели:

GigaChat 2 MAX — флагман, который значительно мощнее первой версии. В задачах на русском языке он уже обходит зарубежных конкурентов.

GigaChat 2 Pro — сбалансированная модель, сочетающая высокую точность и креативность. Работает на уровне флагмана прошлого поколения, но требует меньше вычислительных мощностей.

GigaChat 2 Lite — облегчённая версия, которая теперь не уступает прошлой Pro, что делает её отличным инструментом для повседневных задач.

Компании могут использовать ИИ через API или запускать его локально, сохранив полный контроль над данными.

Новые модели стали умнее и функциональнее:

Улучшены знания в математике, естественных и гуманитарных науках.

Прокачаны навыки программирования — теперь GigaChat 2.0 отлично справляется с Python и JavaScript, поддерживает SDK LangChain.

Контекстная память значительно расширена: теперь модель может анализировать до 200 страниц текста (вместо 48 ранее).

Флагманская модель не просто догнала, но и превзошла конкурентов:

Лидер среди русскоязычных моделей в независимом тесте MERA.

Достигла уровня мировых топов в бенчмарках MMLU.

Обошла GPT-4o, DeepSeek-V3 и Qwen2.5 в точности ответов и следовании инструкциям.

Показала лучшие результаты в HumanEval на написание кода и продвинутые знания в точных науках.

GigaChat 2.0 — это новый уровень российского ИИ, который уже сейчас готов к решению сложных задач в бизнесе, разработке и аналитике.