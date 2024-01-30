Состоялся тихий запуск бюджетного Nord N30 SE 5G

Сегодня серия смартфонов OnePlus Nord тихо представила свою новую модель — Nord N30 SE 5G. Интересно, что этот аппарат не получил широкой рекламы и даже не подвергался официальному предварительному прогреву, а был представлен непосредственно на официальном сайте в сдержанной форме.

Согласно информации, найденной на официальном сайте OnePlus, Nord N30 SE 5G оснащен 6,72-дюймовым ЖК-экраном FHD+, процессором Dimensity 6020, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, а также впечатляющим встроенным аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Официальные источники утверждают, что зарядка на половину емкости батареи занимает всего 30 минут.

Относительно камер, новый смартфон предлагает основную камеру на 50 МП с диафрагмой f/1.8, датчик глубины на 2 МП сзади и фронтальную камеру на 8 МП с диафрагмой f/2.0. Среди других характеристик стоит отметить наличие Bluetooth 5.3, NFC, двух слотов для SIM-карт и режима супергромкости 300%, обеспечиваемого двумя динамиками. К сожалению, отсутствует классический переключатель режимов и разъем для наушников 3,5 мм. Габариты нового устройства составляют 165,6 x 76 x 7,99 мм, вес — 193 г, а операционную систему представляет OxygenOS 13.1, основанная на Android 13.

На момент написания текста цена и дата выпуска OnePlus Nord N30 SE 5G не были объявлены, но ожидается, что дополнительная информация будет предоставлена в ближайшее время. Предполагается, что данный смартфон будет доступен для продажи в различных регионах мира, так же как и предыдущая модель Nord N20 SE.