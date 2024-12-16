Создан ноутбук на базе PlayStation 5 — выглядит странно, стоит дорого, но выглядит интересно

Мастера из Notebook Review Studio объединили мощь консоли и формат ноутбука, создав уникальное устройство — BBook AI Original Edition. Игровое железо PlayStation 5 обрело новый облик, но потребовало значительных компромиссов.

BBook AI — это фактически ноутбук, внутри которого находятся компоненты от PlayStation 5. Корпус устройства создан с помощью 3D-печати, а охлаждение обеспечивается переработанной системой, которая, к сожалению, довольно шумная — до 71,3 дБ. Устройство требует подключения к электросети, так как аккумулятор в конструкции не предусмотрен. Под капотом тот же восьмиядерный процессор Zen 2, 16 ГБ памяти GDDR6 и SSD на 825 ГБ, что и у оригинальной консоли, только в более компактном формате.

Экран устройства — это 17,3-дюймовая IPS-панель с разрешением 4K, частотой обновления 60 Гц и полным охватом цветового пространства DCI-P3. Такое сочетание характеристик делает BBook AI отличным выбором для игр и мультимедиа, хотя громоздкий корпус весом 4,3 кг и отсутствие портативности могут отпугнуть часть пользователей.

Пока неизвестно, планируется ли массовое производство, но оценочная стоимость устройства составляет $2750. BBook AI остаётся скорее демонстрацией инженерного мастерства, чем практичным устройством для повседневного использования.