Создана самая маленькая версия Змейки с графикой из субпикселей

Программист Патрик Гиллеспи реализовал Snake в веб-браузере, сохранив классический геймплей: змейка движется, поглощает объекты и удлиняется. Но в отличие от обычных версий, здесь вместо полноценного изображения задействованы лишь отдельные субпиксели экрана — крошечные сегменты красного, зелёного и синего цветов, формирующие изображение на LCD-дисплее.

Создать такую игру оказалось сложнее, чем кажется. Одной из главных проблем стала точность отображения: активируя один субпиксель, Гиллеспи столкнулся с тем, что свет подсветки экрана частично захватывал соседние пиксели, вызывая нежелательные артефакты. Чтобы решить эту проблему, он отказался от стандартного цветового пространства sRGB, разработав свой способ управления пикселями.

В результате получилась игра, которую невозможно разглядеть без увеличения, но её ценность вовсе не в геймплее. Этот проект демонстрирует экстремальные возможности программного управления пикселями, что может найти применение в новых технологиях отображения данных. Возможно, в будущем такие методы позволят создавать сверхплотные дисплеи или даже открыть новые способы визуализации информации.