Создатель Linux Линус Торвальдс обвиняет Intel, AMD, NVIDIA и других в появлении уязвимостей

Линус Торвальдс, создатель Linux, снова выразил недовольство качеством оборудования от таких компаний, как Intel, AMD и NVIDIA, обвинив их в возникновении уязвимостей, которые должны были быть устранены на уровне железа, а не через ядро системы. Он известен своими резкими комментариями, особенно когда проблемы с Linux связаны с некачественной работой производителей процессоров.

В последнее время Торвальдс активно работает над исправлением багов в ядре Linux, однако на этот раз он не сдержался и заявил, что производители процессоров, такие как Intel и AMD, должны нести ответственность за свои ошибки. Особенно его возмутило внедрение Intel функции LAM (Linear Address Masking) в новейших процессорах, что привело к появлению новых уязвимостей.

На почтовой рассылке Linux Kernel Mailing List Торвальдс высказался следующим образом:

Честно говоря, я чертовски устал от глючного оборудования и полностью теоретических атак, которые никогда не были использованы на практике. Так что я думаю, что на этот раз мы дадим отпор людям, занимающимся оборудованием, и скажем им, что это *ИХ* чертова проблема, и если они даже не потрудятся сказать "да" или "нет", мы просто будем сидеть сложа руки.



Потому что, черт возьми, давайте возложим ответственность на того, кто виноват, а не просто возьмем случайный "...." из плохого оборудования и скажем "о, но это *может* быть проблемой".

Он добавил, что разработчики ядра не должны заниматься исправлением проблем, вызванных дефектами оборудования, которые теоретически могут быть опасными. Это особенно касается LAM, функции, которая должна была обеспечить защиту памяти, но привела к уязвимостям типа SLAM, что и вызывает у Торвальдса особое раздражение.

Инженеры Intel подтвердили, что планировали отключить LAM, пока не найдут решение проблемы, но этого так и не произошло. Они утверждают, что проблема будет решена с помощью LASS (Linear Address Space Separation), однако пока конкретных исправлений нет.

Ранее Торвальдс уже критиковал AMD за их функцию fTPM, которая, по его мнению, тоже не должна использоваться в некоторых сценариях. В целом, он не стесняется публично выражать свое недовольство, когда дело касается оборудования, которое мешает стабильной работе Linux.