Специалисты по ремонту разобрали MacBook Pro M3 — ужасное охлаждение

Новая базовая модель MacBook Pro M3 от Apple представляет собой обновленную версию, поскольку компания прекратила выпуск 13-дюймовой модели. Данная модель идентична 14-дюймовому MacBook Pro с базовой конфигурацией M3. Разбор iFixit выявил интересные детали внутренней структуры и различия с более дорогой версией M3 Pro 14-дюймового MacBook Pro. Также подробно описан процесс создания отделки Space Black, представленный Apple.

Последний разбор iFixit охватывает две версии MacBook Pro: базовую M3 и M3 Pro. MacBook Pro M3 Pro схож с MacBook Pro M2 Pro внутри, демонстрируя систему с двумя вентиляторами для эффективного охлаждения при продолжительных сеансах редактирования. Однако разборка показывает существенные различия между M3 и M3 Pro, отраженные на рентгеновских изображениях.

MacBook Pro M3 Pro оборудован двумя вентиляторами для эффективного охлаждения в процессе интенсивной работы. В то время как MacBook Pro M3 оснащен одним вентилятором, аналогично снятой с производства 13-дюймовой модели MacBook Pro. Кроме того, в силу более низкой производительности M3, радиатор у него короче. С учетом наличия только одного вентилятора, Apple увеличила длину материнской платы, чтобы сохранить оптимальные эргономические параметры.

Помимо прочего, MacBook Pro M3 от iFixit показывает отсутствие порта Thunderbolt в версии M3. Разборка машины осуществляется с использованием обычных инструментов, таких как отвертки, язычки для аккумулятора и ZIF-разъемы. Невозможно извлечь порт HDMI и устройство для чтения карт SD, но большинство компонентов легко поддается замене.

Значительным изменением, внесенным Apple, является использование двух модулей флэш-памяти. Компания ответила на негативную реакцию после предложения одного модуля флэш-памяти в базовой модели MacBook Air M2 с 256 ГБ памяти. В случае MacBook Pro M3 с емкостью 512 ГБ было использовано два модуля по 256 ГБ, что должно повысить скорость чтения и записи, обеспечив более высокую производительность.