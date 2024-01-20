Специальная версия OnePlus Ace 3 с Кэ Цин выйдет в конце февраля

Сегодня вечером компания OnePlus Mobile объявила о выпуске специальной версии смартфона OnePlus Ace 3 Genshin Impact, запланированной на 28 февраля, с персонажем Кэ Цин в качестве связующего элемента. Представители OnePlus утверждают, что данное сотрудничество не только значительно повысило уровень настройки, но также внесло много технических улучшений в игровой процесс Genshin Impact.

OnePlus Ace 3 это новый смартфон оснащенный чипом Snapdragon 8 Gen 2 и имеет память LPDDR5X в сочетании с флэш-памятью UFS 4.0. Устройство оборудовано 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2780×1264 (BOE X1) и ручной яркостью 800 нит, глобальной яркостью 1600 нит и локальной пиковой яркостью 4500 нит.

Кроме того, смартфон оснащен 50-мегапиксельной основной камерой Sony IMX890 (OIS, 1/1,56 дюйма), емкой батареей на 5500 мАч и улучшенной 100-ваттной технологией быстрой зарядки нового поколения.

Предыдущее сотрудничество OnePlus с Genshin Impact в основном ограничивалось подарочными коробками. Однако теперь появление "индивидуальной машины" вызывает больше ожиданий относительно дизайна нового устройства. Ожидается, что в ближайшее время будут представлены дополнительные новости о кастомной версии OnePlus Ace 3 Genshin Impact.