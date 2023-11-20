Стабильные 60fps в Genshin Impact и не только — подробности производительности игрового смартфона Red Magic 9 Pro

Серия игровых телефонов Red Magic 9 Pro официально появится на рынке 23 ноября. Согласно доступной информации, устройство будет оборудовано игровым чипом нового поколения от Red Devils — Red Core R2 PRO и процессором Snapdragon 8 третьего поколения, а его оперативная память составит 24 ГБ, а встроенная — 1 ТБ.

Компания Red Magic Mobile сегодня анонсировала данные о производительности этой линейки в играх "Genshin Impact" и "Honkai Impact: Star Rail". Согласно представленной информации, этот игровой смартфон не только способен запускать две тяжелые игры с частотой кадров 60 кадров в секунду, но также эффективно расходует энергию и обладает более эффективной системой охлаждения по сравнению с другими моделями Snapdragon 8 Gen3.

В игре "Genshin Impact" телефон поддерживает среднюю частоту кадров 60,16 кадра в секунду и среднее энергопотребление 4831,19 мВт в течение 30 минут в городе Xumi.

В "Honkai Impact: Star Rail" при том же времени проигрывания средняя частота кадров составляет 59,29 кадра в секунду, а среднее энергопотребление — 5599,63 мВт.

Ранее сообщалось, что Red Magic 9 Pro оснащен новым игровым чипом собственной разработки — Red Core R2 PRO, который поддерживает различные функции, такие как сенсорное управление, вибрации, звуковые и световые эффекты, а также интеллектуальное распознавание сцен. Кроме того, устройство обновится до X Gravity Platform 2.0, объединяя консольную потоковую передачу и облачные игр.

Смартфон оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3, имеет плоскую конструкцию корпуса и переднего экрана под экраном. Поддерживаются инфракрасное дистанционное управление, NFC и разъем для наушников 3,5 мм, предоставляя пользователю "совершенную форму игрового смартфона". Выход Red Magic 9 Pro запланирован на 27 нобяря.