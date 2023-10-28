Стали известны характеристики графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER

Поступающие слухи продолжают раскрывать подробности о графических процессорах NVIDIA GeForce RTX 40 "SUPER". В последних утечках, представленных Kopite7kimi, рассматриваются возможные характеристики трех видеокарт. Однако следует помнить, что эти спецификации могут измениться, и сам Kopite7kimi предупреждает, что это всего лишь несколько недель до официального объявления. Компания NVIDIA часто проводит тестирование различных конфигураций перед выпуском продукции, а схема наименования и цены уточняются ближе к релизу.

Теперь давайте рассмотрим характеристики каждой из видеокарт:

NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER: Согласно слухам, данная видеокарта будет оснащена графическим процессором AD103-400 с 10 240 ядрами, 320 TMU, 112 ROP и 64 МБ кэш-памяти L2. Она будет использовать 256-битный интерфейс шины и, возможно, иметь 16 ГБ памяти GDDR6X.

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER: Слухи утверждают, что эта видеокарта будет оснащена графическими процессорами AD103-275/AD102-175 с 8448 ядрами и 48 МБ кэш-памяти второго уровня.

NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER: По слухам, данная видеокарта будет доступна в конфигурациях SKU AD104-350 или AD103-175 с 7168 ядрами. Ожидается, что она будет работать с 12 ГБ памяти GDDR6X.

По данным слухов, видеокарта RTX 4070 SUPER, возможно, будет наиболее значительным обновлением в этой линейке, что может быть связано с желанием NVIDIA соперничать с конкурентами, такими как AMD RX 7800 XT. Предполагается, что RTX 4070 Ti SUPER получит увеличение числа ядер на 10%, а RTX 4080 SUPER будет иметь наименьшее увеличение на 5%. Однако стоит отметить, что эти характеристики остаются на уровне слухов, и многое может измениться до официального выпуска, запланированного на 2024 год. Поэтому необходимо рассматривать эту информацию с некоторой долей скепсиса.