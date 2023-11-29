Стали известны характеристики камеры Xiaomi 14 Ultra - новый король мобильной съемки

Xiaomi - один из немногих производителей смартфонов, который считает, что выпускает телефоны без каких-либо компромиссов, и поэтому ее смартфоны Ultra обычно выпускаются отдельной линейкой. Серия Xiaomi 14 была запущена ранее в этом году, а Xiaomi 14 Ultra отсутствовала в линейке, поскольку компания планирует представить телефон в следующем году. Появилась дополнительная информация о камерной системе телефона, что свидетельствует о том, что Xiaomi 14 Ultra собирается быть невероятно мощным с точки зрения камеры.

Согласно информации от надежного источника, Xiaomi 14 Ultra предоставит беспрецедентные возможности камеры. Это имеет смысл, так как у компании есть традиция оставлять лучшее на последок, и в этот раз ситуация не изменится.

Анализируя вышеуказанную информацию, можно с уверенностью сказать, что Xiaomi 14 Ultra будет иметь 50-мегапиксельную конфигурацию с четырьмя камерами. Самым значительным изменением здесь станет переменная диафрагма основной камеры от f/1,6 до f/4,0. Эта функция уже присутствует в версии Pro, и приятно видеть, что она снова появляется. Кроме того, собственные фокусные расстояния телефона будут составлять 0,5x, 1x, 3,2x и 5x, предоставляя пользователям множество вариантов.

Помимо украшенной системы камер, Xiaomi 14 Ultra остается более или менее загадкой. Мы знаем, что телефон будет обладать высокими техническими характеристиками, и кроме того, под капотом можно ожидать новейший процессор Snapdragon 8 Gen 3, обеспечивающий высочайшую производительность. Телефон появится в продаже в следующем году. Тем не менее пока неясно, будет ли он доступен на мировых рынках, так как Xiaomi обычно ограничивает выпуск телефонов Ultra только на внутреннем рынке. Надеемся, что ситуация изменится в следующем году.