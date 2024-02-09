Стали известны характеристики Xiaomi 14 — камера впечатляет

Xiaomi планирует представить серию смартфонов Xiaomi 14 позже в этом месяце для мировых рынков, причем особое внимание привлекает флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra, который обещает удивительный опыт от камеры. Пока официальной информации о модели Ultra немного, однако новые утечки дают представление о его возможностях.

Известный информатор Йогеш Брар поделился характеристиками Xiaomi 14 Ultra, и по его данным становится ясно, что это будет настоящий флагман. Я с нетерпением жду увидеть, как этот смартфон будет работать и какое качество фотографий он сможет предложить.

Xiaomi 14 Ultra получит 6,73-дюймовый дисплей QHD+ AMOLED с частотой обновления 120 Гц, использующий технологию LTPO. Внутри будет процессор Snapdragon 8 Gen 3, а управление будет осуществляться Android 14, базирующейся на HarmonyOS. В области камер смартфон предложит 50-мегапиксельный 1-дюймовый сенсор, 50-мегапиксельную сверхширокую камеру, а также два телеобъектива: один с 3,2-кратным и другой с 5-кратным увеличением. На лицевой панели будет установлена 32-мегапиксельная камера. Емкость аккумулятора составит 5300 мАч, а поддерживаться будет проводная зарядка мощностью 90 Вт. Смартфон будет оснащен оптикой Leica, иметь степень защиты IP68 и, вероятно, собственный чип для улучшения работы камеры.

Планируется, что Xiaomi 14 Ultra будет анонсирован 25 февраля вместе с двумя другими устройствами серии.