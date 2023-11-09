Стали известны подробные характеристики камер OnePlus 12

Официальный аккаунт OnePlus Weibo поделился несколькими слайдами, рассказывающими о системе камер OnePlus 12, а также о его дисплее. В смартфоне будет установлен сенсор Sony LYT-808, который, по всей видимости, является тем же сенсором, что и в складном OnePlus Open. Компания говорит о том, что это самый мощный датчик в своем классе, но нам придется подождать и посмотреть, как он на самом деле работает в реальной жизни.

Помимо сенсора Sony LYT-808, OnePlus 12 также будет предлагать 64-мегапиксельную камеру с перископическим зумом и сенсором 1/2 дюйма, диафрагмой f/2,6 и оптической стабилизацией изображения. Датчик будет способен обеспечивать 3-кратный оптический зум.

OnePlus 12 также будет использовать алгоритмы сжатия изображения OPPO. В смартфоне реализован алгоритм качества изображения Ultra-Clear, который позволит получать более четкие и точные фотографии. Вы также получите алгоритм Hyperlight и Shadow, который обеспечит лучший контраст, и алгоритм Natural Color с оптимизацией естественного цвета Hasselblad. Как это все будет работать в одной связке - покажут только реальные тесты.

И последнее, но не менее важное: OnePlus 12 будет оснащен дисплеем ProXDR с разрешением 2K. Однако других подробностей компания не раскрыла. Есть ощущение, что это тот же дисплей, который мог бы быть в Realme GT5 Pro с яркостью 3000 нит. Выпуск OnePlus 12 запланирован на конец этого года в Китае.