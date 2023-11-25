Стали известны полные характеристики бюджетного смартфона Samsung Galaxy A15

В интернет-магазине Walmart был (по ошибке) опубликован смартфон Samsung Galaxy A15 5G, и соответствующие характеристики, дизайн и стоимость были раскрыты.

Дизайн Samsung Galaxy A15 5G повторяет стиль Galaxy A14 5G: лицевая панель подбородка чуть толще, темно-синий дисплей страницы, и справа находится небольшая выпуклость для кнопок громкости и питания.

Информация из эталонной базы данных указывает на то, что 5G-версия Galaxy A15 будет оснащена процессором MediaTek Dimensity 6100 Plus. На странице библиотеки тестов видно, что процессор включает в себя восьмиядерную конфигурацию 2+6: два ядра производительности с тактовой частотой 2,20 ГГц и шесть ядер эффективности с частотой 2,0 ГГц.

На странице Walmart уточняется, что Galaxy A15 5G оборудован 50-мегапиксельной основной камерой, хотя характеристики двух вспомогательных камер не раскрываются. Это, возможно, 5-мегапиксельная сверхширокоугольная и 2-мегапиксельная макро- или датчик глубины.

Согласно информации, Galaxy A15 5G имеет батарею емкостью 5000 мАч, поддерживает проводную зарядку мощностью 25 Вт и доступен по цене 139 долларов США за модель с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.