Стали известны технические характеристики процессоров M3, M3 Pro и M3 Max Minor

Компания Apple готовится представить новое семейство компьютеров Mac на завтрашнем мероприятии под названием "Scary Fast". Вместе с этим анонсом ожидаются три новых чипа M3, которые, по сообщениям, изготавливаются на передовом 3-нм техпроцессе, таком же, как у A17 Pro. Эти чипы включают M3, M3 Pro и M3 Max, и уже до анонса стали известны некоторые их характеристики.

M3 оборудован 8-ядерным процессором (четыре ядра для высокой производительности и четыре энергоэффективных ядра) и 10-ядерным графическим процессором, что делает его аналогичным M2. Однако ожидается, что M3 получит улучшенную поддержку унифицированной оперативной памяти и более высокие тактовые частоты, что приведет к повышению производительности.

M3 Pro тестировался в различных конфигурациях, включая 12-ядерный процессор (шесть ядер для высокой производительности и шесть энергоэффективных) и 18-ядерный графический процессор. Пользователи смогут выбирать между конфигурациями, включая 14-ядерный процессор и 20-ядерный графический процессор. Эти чипы, вероятно, будут предназначены для более дорогих моделей MacBook Pro, и, соответственно, будут стоить дороже.

И, наконец, M3 Max также находится в стадии тестирования и доступен в разных конфигурациях, включая 16-ядерный процессор и 32-ядерный графический процессор. Согласно данным, Apple также работает над вариантом M3 Max с 40-ядерным графическим процессором, который должен значительно повысить графическую производительность. Однако следует учитывать, что это может увеличить общее энергопотребление.

Предполагается, что Apple выпускает эти новые чипы, чтобы стимулировать продажи компьютеров Mac, так как M2 не имел значительных преимуществ по производительности и времени автономной работы по сравнению с M1. Новые чипы, такие как M3 и M3 Pro, могут предложить улучшения, которые привлекут покупателей и помогут компании повысить свои финансовые показатели.