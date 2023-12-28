Стали известны цены смартфонов серии Samsung Galaxy S24

Серия Samsung Galaxy S24 продолжает привлекать внимание благодаря появившимся в сети утечкам. Это неудивительно, учитывая, что официальный запуск телефона намечен на следующий месяц. Лично для меня возможность ознакомиться с устройством и узнать, чем оно выделяется, вызывает особый интерес. Сегодня мы получили подробные технические характеристики всех трех моделей Galaxy S24, а также получили возможность взглянуть на официальные цены в Европе.

Весьма обнадеживающей новостью является то, что стоимость новых устройств не является чрезмерной, поэтому давайте рассмотрим цены на базовую модель.

Galaxy S24 128 ГБ: 899 евро (около 90 000 рублей);

Galaxy S24 256 ГБ: 959 евро (около 96 000 рублей).

Цены вполне соответствуют ожиданиям. Переходя к варианту Plus, характеристики Galaxy S24+ не сильно отличаются, и вот сколько придется заплатить за этот выбор.

Galaxy S24+ 256 ГБ: 1149 евро (115 000 рублей);

Galaxy S24+ 512 ГБ: 1269 евро (127 500 рублей).

И, конечно, о Galaxy S24 Ultra, если вы готовы потратить кругленькую сумму, по крайней мере, в Европе. Вот цены на этот флагманский вариант.

Galaxy S24 Ultra 256 ГБ: 1149 евро (115 000 рублей);

Galaxy S24 Ultra 512 ГБ: 1569 евро (157 500 рублей).

Пока нет точных данных о цене на вариант Ultra с 1 ТБ памяти, однако мы будем следить за этой информацией. Следует также отметить, что эти цены применимы к Европе, и для других регионов могут быть установлены отличные тарифы. Согласно предыдущим слухам, цены также могут меняться. Официальная презентация серии Galaxy S24 ожидается в следующем месяце, 17 числа. В ближайшие недели следует ожидать дополнительных утечек и информации об этих устройствах. Мы будем вас держать в курсе всех новостей, которые появятся.