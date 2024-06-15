Стали известный полные характеристики Samsung Galaxy Z Fold6

В преддверии официального анонса Samsung Galaxy Z Fold6 производитель неоднократно допускал утечки изображений устройства, а теперь стали известны его технические характеристики — скриншоты с сайта Samsung опубликовал ресурс Smartprix.

Прошлогодний Samsung Galaxy Z Fold5 имел массу 253 г и габариты 154,9 × 67,1 × 13,4 мм в сложенном виде и 154,9 × 129,9 × 6,1 мм в разложенном. Новый Galaxy Z Fold6 будет весить 239 г и иметь размеры 153,5 × 68,1 × 12,1 мм в сложенном и 153,5 × 132,6 × 5,6 мм в разложенном виде. Смартфон станет тоньше, легче, немного короче и шире. В сложенном состоянии он будет больше походить на традиционный моноблок, при этом соотношение сторон экранов изменится более заметно, чем общие габариты.

Внешний дисплей Samsung Galaxy Z Fold6 будет иметь диагональ 6,3 дюйма с разрешением 968 × 2376 пикселей и соотношением сторон 22,1:9, в то время как у предыдущей модели оно составляло 23,1:9. Это будет LTPS-панель с частотой обновления до 120 Гц. Внутренний экран также изменится: его диагональ составит 7,6 дюйма с разрешением 1856 × 2160 пикселей, вместо 1812 × 2176 пикселей у предыдущей модели. Соотношение сторон составит 10,5:9, что делает экран ближе к квадратному по сравнению с прошлогодним 10,8:9. Внутренний экран будет AMOLED-панелью, а не LTPS.

Процессор не указан явно, но речь идет о 8-ядерном чипе, что означает, что это Qualcomm Snapdragon, а не 10-ядерный Exynos. Оперативная память останется объемом 12 ГБ, а встроенный накопитель — 512 ГБ.

Аккумулятор Galaxy Z Fold6 сохранит емкость 4400 мА·ч, и вероятно, мощность зарядки останется прежней. Порт USB Type-C будет соответствовать спецификации USB 3.2 Gen 1. Из беспроводных протоколов поддерживаются Wi-Fi 6 (ax), Bluetooth 5.3, NFC, UWB и 5G.

Основная камера будет включать 50-мегапиксельный модуль (f/1,8, оптическая стабилизация, поддержка видеосъемки в 8K при 30 кадрах в секунду); 10-мегапиксельную камеру с телеобъективом и трехкратным оптическим увеличением; а также 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру (120°). На внешнем дисплее расположится 10-мегапиксельная фронтальная камера, а на внутреннем — 4-мегапиксельная.

По неподтвержденным данным, Samsung Galaxy Z Fold6 подорожает на $100 по сравнению с предшественником. Анонс складного смартфона ожидается на мероприятии Galaxy Unpacked, которое, предположительно, пройдет 10 июля.