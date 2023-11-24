Стильные ретро-консоли от AYANEO выйдут 28 ноября

В начале этого месяца AYANEO представила ретро-мини-консоли AM01 и AM02, вдохновленные классическими моделями Apple Macintosh и Nintendo NES соответственно. Информация о конфигурации этих двух мини-хостов пока не была раскрыта, но ожидается, что они будут оснащены процессором R7 7840HS.

AYANEO объявила о выпуске ретро-мини-консоли AM01. Начало продаж запланированного на 28 ноября. Компания представит несколько серий мини-ПК, предлагая разнообразные варианты для различных пользователей. Первым в линейке будет AYANEO Retro Mini PC AM01, объединяющий в себе классический дизайн компьютеров с мини-ПК в стиле ретро, обладающий характерным внешним видом и инновационными декоративными элементами.

На том же событии будет представлен второй мини-ПК AYANEO — AYANEO Retro Mini PC AM02. AM02 отдает должное внешнему виду классических игровых консолей, восстанавливая уникальную форму переднего отверстия и инновационно добавляя многофункциональный дополнительный экран, обогащая мини-ПК возможностями как в программном, так и в аппаратном плане для игрового процесса.