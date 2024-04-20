Стоит ли обновляться на iPhone 16? Все что известно о новинке

После того как зарубежное технологическое издание MacRumors опубликовало 30 улучшений/оптимизаций для iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, сегодня была опубликована еще одна статья, в которой рассказывается о 15 улучшениях/оптимизациях для моделей iPhone 16 и iPhone 16 Plus.

iPhone 16 и iPhone 16 Plus сохранят дизайн предыдущего поколения и в основном не будут иметь особых изменений, а также могут сохранить текущие размеры. Самым заметным изменением в новой модели является вертикальное расположение задних камер для лучшей пространственной съемки видео. Кроме того, в новой модели отсутствует кнопка отключения звука, используются кнопки управления, характерные для прошлогодней модели Pro, и представлена ​​новая кнопка камеры.

Сообщается, что Apple iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут использовать новый чип A18 и более мощный нейронный движок, способный использовать локальные модели искусственного интеллекта. Модели iPhone 16 также могут получить значительные улучшения в технологии аккумуляторов и зарядки: более емкие аккумуляторы и более быструю зарядку. Однако ходят слухи, что емкость аккумулятора iPhone 16 Plus может быть меньше, чем у предыдущего поколения, но как это повлияет на реальное время автономной работы пока неизвестно.

Многие устройства Apple получат ряд новых функций на основе искусственного интеллекта через обновления программного обеспечения позднее в этом году. Предполагается, что модели iPhone 16 получат улучшенный нейронный механизм в чипе A18 и обновленные микрофоны для голосовых команд с целью дальнейшего улучшения их функциональности.

Выход iPhone 16 и iPhone 16 Plus ожидается осенью. Обычно Apple проводит пресс-конференцию в сентябре каждого года, чтобы представить новые модели iPhone, которые выходят на неделю позже.

По сравнению с iPhone 14 2022 года, iPhone 15 получил значительные обновления, включая новый дизайн, умный остров, 48-мегапиксельную камеру, порт USB-C и др. Обновления iPhone 16 могут быть менее радикальными по сравнению с их предшественниками.

Основные изменения в iPhone 16 касаются функций искусственного интеллекта, улучшения производительности, съемки пространственного видео, выделенных кнопок камеры и др. Для большинства пользователей iPhone 15 может не быть столь значимых причин для обновления.