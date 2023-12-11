Стоит сделать запасы — цены на SSD вырастут на 55% в 2024 году

Ожидается значительный рост цен в сфере хранения данных, прежде всего на продукцию SSD и NAND, источники в отрасли предполагают увеличение на 55%.

Ранее мы сообщали о сокращении объемов в индустрии твердотельных накопителей в течение нескольких кварталов. Недостаток основных микросхем в 2021 году привел к началу снижения в этом сегменте, и хотя поставки были возобновлены в 2022 году, уменьшение интереса со стороны потребителей привело к существенному падению доходов производителей твердотельных накопителей. Но, с учетом коррекции запасов и резкого роста цен, некоторые компании, включая Phison, прогнозируют перспективные кварталы.

По информации MyDrivers, Phison подтвердила быстрый рост цен в индустрии хранения данных в отчете о производительности за 2023 год. Компания достигла консолидированной выручки в размере 5,407 млрд тайваньских долларов, что означает ежемесячный прирост почти на 5%. Phison отметила восстановление поставок твердотельных накопителей и увеличение общего объема поставок на 40% по сравнению с предыдущим годом.

Phison не единственная компания, замечающая радикальные изменения в индустрии твердотельных накопителей. Western Digital сообщила клиентам о планах «55-процентного увеличения» цен на чипы NAND, которое будет осуществляться постепенно в следующих кварталах, хотя причины этого решения не раскрываются. Компании, такие как Samsung и SK Hynix, уже повысили цены, и другие следуют их примеру. Ожидается, что эффект повышения цен скоро отразится на потребительских рынках, делая текущий момент возможно наилучшим для обновления твердотельных накопителей.