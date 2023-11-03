Суперчипы NVIDIA GH200 Grace Hopper станут основой британского суперкомпьютера с искусственным интеллектом

Великобритания работает над созданием мощнейшего в стране суперкомпьютера на базе суперчипов NVIDIA GH200 Grace Hopper. Согласно официальному заявлению от NVIDIA, стоимость нового суперкомпьютера Isambard-AI ожидается составить 225 миллионов евро (273 миллиона долларов). Это решение было поднято в свете значительного влияния искусственного интеллекта в Великобритании, который за последние месяцы заметно усилился. Индустрия искусственного интеллекта приносит экономике Великобритании 3,7 миллиарда фунтов стерлингов и собирает под своим знаменем более 50 000 специалистов. В связи с этим развитие компьютерных технологий становится жизненно важным шагом в переходе к будущему.

Что касается технических характеристик, Isambard-AI будет оснащен огромным количеством 5448 AI-суперчипов NVIDIA GH200 «Grace Hopper». Это впечатляющее число, учитывая потенциальную производительность, которую они обеспечат. Суперкомпьютер обещает достичь пиковой производительности FP64 в 2,7 петафлопс и при этом потреблять менее 270 киловатт энергии, что делает его выдающейся в отношении энергоэффективности машиной и позволяет занять достойное место среди ведущих суперкомпьютеров в данной области.

Использование чипов искусственного интеллекта NVIDIA, таких как суперчипы Hopper H100 и GH200 Grace Hopper, становится все более распространенным явлением в индустрии искусственного интеллекта и суперкомпьютеров. Для справки с экстремальными нагрузками Isambard-AI будет оснащен системой прямого охлаждения, а также будет использовать механизм повторного использования тепла для увеличения долговечности суперкомпьютера и более эффективного управления тепловыделением.

Мировое развитие искусственного интеллекта набирает обороты, особенно в Европе, где недавно был представлен суперкомпьютер ExaFLOPS "Юпитер". Рост искусственного интеллекта способствует увеличению потребности в высокопроизводительных вычислениях, что побуждает правительства мира действовать быстрее, чтобы оставаться конкурентоспособными.